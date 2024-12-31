В Еврокомиссии заявили о готовности к прекращению транзита газа через Украину

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Европейский Союз готов к прекращению транзита российского газа через Украину. Об этом заявила представитель Европейской комиссии, пишет 30 декабря агентство dpa, сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, европейская инфраструктура достаточно гибкая, чтобы газ из третьих стран поступал альтернативными маршрутами в Центральную и Восточную Европу.

"Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено" , - заверила она.

В Еврокомиссии заявили, что работали в координации со странами-членами ЕС уже больше года, чтобы подготовиться к альтернативным схемам. Газовая инфраструктура Европы укрепилась благодаря значительным мощностям импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Также надежность газоснабжения усилили меры по повышению энергоэффективности и расширению использования возобновляемых источников энергии.

Переговоры Фицо и Путина

22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, встреча стала ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 19 декабря выступил "против любого транзита газа через Украину" на территорию Словакии.

Контракт на поставку российского газа в Европу через территорию Украины истекает 1 января 2025 года.

Словакия угрожает Украине прекращением поставок электроэнергии

Фицо также заявил, что Словакия рассмотрит меры против Украины, такие как прекращение резервных поставок электроэнергии после 1 января, если та прекратит транзит российского газа. Словакия является второй страной по объемам как аварийной, так и коммерческой передачи электроэнергии в Украину.

В ответ Зеленский заявил, что Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов словацкого народа. Он отметил, что словацкая доля в импорте электричества в Украину составляет около 19 процентов, а "недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа и может оставить еще без минимум 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество" .