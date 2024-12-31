Российская атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях

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В ночь на 31 декабря российские захватчики атаковали область ракетами и беспилотниками, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

"Враг не прекращает атаки на Киевщину даже в канун Нового года. Этой ночью и утром область была атакована БПЛА и ракетами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели" , — говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден частный дом в одном из населенных пунктов области. В нем выбиты окна, повреждена кровля.