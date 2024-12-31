Российская атака на Киевскую область: в ОВА рассказали о последствиях
В ночь на 31 декабря российские захватчики атаковали область ракетами и беспилотниками, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
"Враг не прекращает атаки на Киевщину даже в канун Нового года. Этой ночью и утром область была атакована БПЛА и ракетами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели", — говорится в сообщении.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден частный дом в одном из населенных пунктов области. В нем выбиты окна, повреждена кровля.
"К сожалению, пострадала женщина 1975 года рождения. Медики диагностировали контузию и острую реакцию на стресс. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", — отметили в Киевской ОВА.