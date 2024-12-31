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На портале "Дія" появилась возможность аннулировать бронирование: инструкция

На портале "Дія" появилась возможность аннулировать бронирование: инструкция
Фото: Facebook

На портале "Дія" запустили возможность аннулирования бронирования для военнообязанных работников. Услугой могут воспользоваться как руководители, так и уполномоченные лица компании, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Дія".

Для того, чтобы аннулировать бронирование:

  • авторизуйтесь на портале с электронной подписью юридического лица
  • выберите услугу Аннулирование бронирования работников;
  • подайте заявление с данными о работниках на разбронирование
  • проверьте заявление и подпишите его электронной подписью
  • ожидайте результат в течение суток - на электронной почте и в личном кабинете.

Отмечается, что податься на аннулирование можно только раз в месяц. В то же время если компания теряет статус критичности - бронирование аннулируется автоматически.

Дополнительные услуги в "Дія"

Портал и приложение "Дія" постоянно обновляется и расширяет список имеющихся услуг:

  • на портале можно отменить статус ВПЛ или же получить статус безработного, подав соответствующее заявление;
  • в приложении - приобрести транспортное средство;

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