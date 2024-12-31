Анджелина Джоли и Брэдд Питт официально расторгли брак

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Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец официально завершили бракоразводный процесс. На то, чтобы окончательно расторгнуть брак, им понадобилось целых восемь лет. Об этом пишет Daily Mail, пишет Іванна Пашкевич, РБК-Украина.

19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод. Она решила расторгнуть брак спустя два года после свадьбы. На тот момент Анджелина Джоли и Брэд Питт прожили вместе 12 лет.

Звезда обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и домашнем насилии в отношении детей, что стало настоящим шоком для общественности.

Сегодня стало известно, что их брак официально завершен. По словам адвоката Джоли Джеймса Саймона, развод был оформлен 30 декабря.

"Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с мистером Питтом. Ей и детям осталось все имущество, которое они делили с мистером Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на своей семье. Честно говоря, Анджелина сильно измотана, но она рада, что эта часть закончилась" , - говорит юрист.

Бывшие супруги продолжат судебные разбирательства относительно собственности - шато Мираваль во Франции. По словам источника, Анджелина тяжело старалась оставаться позитивной даже в самые темные моменты.

"Она не говорила плохо о Питте публично или в личных беседах. Дети выросли, видя, что у некоторых людей есть столько власти, что их голоса ничего не значат. Эта боль детей ничего не значит. Они хотели, чтобы Анджелина говорила о себе, чтобы она защитила себя все эти годы. Но она напоминала им о необходимости менять законы, а не рассказывать истории публично" , - поделился инсайдер из окружения актрисы.

К слову, Джоли и Питт начали встречаться в 2004 году после того, как сыграли супругов в фильме "Мистер и миссис Смит", а вот поженились они только в 2014-м. У них шестеро детей.