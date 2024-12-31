Экс-главу Киевской ОВА Кравченко назначили руководителем Налоговой

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Кабмин принял решение о назначении Руслана Кравченко на должность главы Государственной налоговой службы Украины. До этого он возглавлял Киевскую ОВА.﻿ Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Назначен Кравченко Руслан Андреевич главой Государственной налоговой службы Украины" , - сообщил Мельничук.

Кто такой Руслан Кравченко

Руслан Кравченко родился в 1990 году в городе Северодонецк (в сентябре 2024 года переименован в Северскодонецк) Луганской области. В 2007 году окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а в 2012-м - юридическую академию Ярослава Мудрого по специальности "правоведение", получил звание "лейтенант юстиции". Женат.

С 2012 года и по 2014-й работал следователем и старшим следователем Севастопольской прокуратуры, а также старшим прокурором Ровенской и Львовской прокуратуры.

Участвовал в АТО при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (г. Дебальцево, г. Бахмут). Имеет статус участника боевых действий, в 2020 году был уволен с военной службы в запас.

С 2015 года по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины. А потом год проработал заместителем военного прокурора Центрального региона Украины.

Кравченко также работал в должности начальника управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генпрокурора.

В 2021 году возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. На этой должности пробыл до 2023 года, в котором уже участвовал в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Указом президента от 10 апреля 2023 года он был назначен на должность главы Киевской ОВА. 28 декабря текущего года правительство согласовало увольнение Руслана Кравченко с должности главы областной военной администрации.