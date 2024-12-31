Минфин США заявил о кибератаке Китая на системы ведомства

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Министерство финансов США заявило накануне, что за кибератакой, в результате которой был получен доступ к некоторым рабочим системам ведомства, стоит финансируемая Китаем организация. Об этом говорится в письме к Конгрессу, с которым ознакомилось AFP.

Инцидент произошел в начале этого месяца, когда злоумышленник взломал стороннего поставщика услуг кибербезопасности и смог получить удаленный доступ к системам Министерства финансов и некоторым несекретным документам, отметил представитель ведомства.

Минфин США связался с Агентством по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности после того, как его предупредил о ситуации провайдер BeyondTrust, и сейчас работает с партнерами из правоохранительных органов над выяснением последствий.

"Сломанный сервис BeyondTrust был отключен, и нет никаких доказательств того, что злоумышленник продолжает иметь доступ к системам или информации Минфина", – добавил представитель ведомства.

В своем письме руководству банковского комитета Сената Минфин заявил: "Учитывая имеющиеся данные, инцидент был приписан спонсируемому китайским государством субъекту Advanced Persistent Threat (APT), который представляет постоянную угрозу".

Министерство не предоставило более подробной информации о том, что именно было нарушено в результате взлома, но заявило, что дополнительные сведения будут опубликованы в дополнительном отчете позже.