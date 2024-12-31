В НБУ рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины в следующем году

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Национальный банк Украины будет использовать курс гривны к доллару в качестве средства снижения инфляции. Ситуация на валютном рынке будет "устойчивой", сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

"Традиционно НБУ не дает прогнозов относительно динамики обменного курса. В то же время мы традиционно отмечаем, что мы нацелены на обеспечение устойчивости валютного рынка" , - сказал он.

По его словам, НБУ имеет достаточно инструментов и необходимый объем международных резервов.

"И устойчивость валютного рынка - это один из важных элементов для того, чтобы развернуть тренд по инфляции в следующем году, достичь ее снижения и в конце концов достичь нашей пятипроцентной инфляции" , - добавил Николайчук.

Замглавы НБУ отметил, что во второй половине года обменный курс был относительно стабилен. "Сохранялась устойчивость валютного рынка. И в целом, если сравнивать с серединой года, с концом июня, там обменный курс ослабился менее чем на 4%", сообщил он.

НБУ достаточно положительно оценивает результаты перехода к управляемой гибкости обменного курса, который произошел в начале октября прошлого года.

"Этот режим предоставляет нам достаточно много гибкости, возможности реагировать на изменение макроэкономической ситуации, точно делает нас устойчивее" , - добавил он.

Напомним, курс доллара фактически вернул себе роль ценового якоря, которую он сыграл в Украине достаточно долгое время. То есть рост курса доллара приводит к повышению инфляционных ожиданий. НБУ хочет вернуться к полноценному инфляционному таргетированию, где роль обменного курса будет играть меньшую роль.

Инфляция в Украине ускорилась в середине 2024 года, после чего НБУ приостановил девальвацию гривны на четыре месяца и возобновил ее в конце ноября.

Всего за 2024 год курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 гривен.