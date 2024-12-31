Close button
Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!Межбанк от 1055 грн. в месяц
Версия PRO от 114 грн. в месяц
Купить доступ Вход

"Рейнджеры" ССО заняли один из населенных пунктов в Курской области

"Рейнджеры" ССО заняли один из населенных пунктов в Курской области
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Бойцы 6-го полка Сил специальных операций ВСУ благодаря наступательным действиям заняли один из населенных пунктов в Курской области РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба ССО, УП.

Отмечается, что этому предшествовала работа артиллерии Сил обороны. Впоследствии на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе (по данным УП, это случилось на днях -ред.).

Оказалось, что вместе с российскими военными, село держали также войска Северной Кореи, добавляют спецназовцы.

Новости

Популярные темы форума

analytics