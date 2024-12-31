Шольц в новогоднем обращении пообещал продолжить помогать Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении пообещал продолжить поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Текст обращения Шольца цитирует Zeit, сообщает Европейская правда.

В обращении, записанном для телевидения и обнародованном перед трансляцией во вторник, он отметил, что Германия будет поддерживать Украину и в дальнейшем, но одновременно пообещал, что правительство "будет сохранять холодную голову, чтобы война не распространялась".

"Многие граждане смотрят на жестокую захватническую войну России против Украины с растущим чувством тревоги. Уверяю, что мы не оставим Украину в беде и будем поддерживать ее, как никто другой в Европе" , – подчеркнул Шольц.

Ранее в декабре Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Во время разговора стороны "согласились, что война России против Украины продолжается слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру".