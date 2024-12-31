Часть Донецкой области останется без воды: где и когда ждать отключений

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На севере Донецкой области временно остановят подачу воды, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит публикация главы Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина в Facebook.

Когда и где именно ограничат водоснабжение

Согласно информации главы ОВА, ограничение водоснабжения будет касаться городов:

Славянск

Краматорск

Дружковка

Константиновка

"Оно начнет действовать 2 января с 01:00" , - подчеркнул Филашкин.

Он объяснил, что именно в это время "специалисты начнут аварийные работы на магистральной трубе Второго Донецкого водопровода".

"Когда работы будут завершены, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме" , - подытожил чиновник.

Напомним, что Второй Донецкий водопровод является одной из основных водопроводных сетей в регионе и играет важную роль в обеспечении населения питьевой водой (поскольку перекачивает питьевую воду в маловодные регионы Донецкой области).

Воду от Второго Донецкого водопровода получают ряд городов (основные из которых - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка) с прилегающими к ним населенными пунктами.

В конце октября жители города Константиновка Донецкой области уже оставались без воды из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе.

В ноябре сообщалось, что в некоторых городах Донецкой области сократят подачу воды.

12 декабря на севере Донецкой области также приостанавливали подачу воды из-за ремонтных работ на водопроводе.