В Нацполиции рассказали, что ждет нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь

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Правоохранители будут реагировать на случаи нарушения комендантского часа в новогоднюю ночь. Нарушителей могут задержать и доставить в отделение, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максима Ахрамеева в эфире телемарафона.

"Национальная полиция, все наряды будут реагировать на лиц, находящихся во время комендантского часа на улицах. С пониманием будем относиться к людям, разные причины. То есть если это была неотложная потребность или нужно было обратиться в больницы или еще какие-то причины - будем с пониманием относиться" , - заявил Ахрамеев.

Нарушителей, как он отметил, будут задерживать и доставлять в отделение для выяснения. В то же время за нарушение комендантского часа "к сожалению, ответственности нет".

По словам Ахрамеева, с 24 декабря было привлечено максимальное количество личного состава полиции в местах массового скопления, а также на автодорогах страны.

"Мы работаем в каждом регионе и в каждом регионе есть своя специфика. Есть регионы, где происходят боевые действия, есть приграничные с РФ. Там свои условия несения службы" , - пояснил он.

Комендантский час

В Украине комендантский час ввели после начала войны для обеспечения безопасности населения и поддержания правопорядка. Это позволяет уменьшить риски диверсий, ограничить перемещение вражеских агентов и контролировать ситуацию в условиях военного положения.

Тем временем в Киевской городской государственной администрации (КГГА) рассказали, как будет работать метро и наземный транспорт в Киеве на Новый год.