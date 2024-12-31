Украина получит 13 млн евро от Италии на поддержку энергетики

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Италия объявила о выделении 13 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины по поручению от министра иностранных дел Антонио Таяни, сообщает Европейская правда.

Как отметили в министерстве иностранных дел Италии, это решение "является важным шагом в усилиях по восстановлению энергетических систем", которые были повреждены в результате российских атак.

"Вклад Италии – один из крупнейших для одной страны – поможет стабилизировать электроснабжение миллионов украинцев, пострадавших от войны, в это трудное время" , – отметили в МИД Италии.

Этим вкладом Италия подтверждает свою неизменную поддержку устойчивости энергетического сектора Украины, добавили в министерстве.

"Обязательство Италии сделать взнос в Фонд приходится на решающий момент, когда продолжаются атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Этот вклад также свидетельствует о способности Фонда быстро предоставить оборудование, в котором так нуждается страна", – говорится в заявлении.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан по совместной инициативе Минэнерго и Европейской комиссии весной 2022 года.