ПВО сбила 6 ракет и 16 беспилотников, есть попадание баллистики – Воздушные силы
В ночь на 31 декабря российские войска ударили по Украине ракетами разных типов и беспилотниками.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В общей сложности россияне применили 61 средство воздушного приступа:
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ;
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" из истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области;
- 6 управляемых авиационных ракет Х-69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской области;
- 8 крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской области;
- 40 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов других типов по направлениям Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово (РФ).
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Сил обороны сбито:
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 5 управляемых авиационных ракет Х-69;
- 16 ударных БпЛА типа Shahed.
Еще 24 беспилотника-имитатора разных типов локационно потеряны (без негативных последствий)
Отмечается, что в результате российской атаки попадание баллистики на Сумщине и Киевщине.