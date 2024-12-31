ПВО сбила 6 ракет и 16 беспилотников, есть попадание баллистики – Воздушные силы

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В ночь на 31 декабря российские войска ударили по Украине ракетами разных типов и беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили 61 средство воздушного приступа:

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ;

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" из истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области;

6 управляемых авиационных ракет Х-69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской области;

8 крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской области;

40 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов других типов по направлениям Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово (РФ).

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Сил обороны сбито:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

5 управляемых авиационных ракет Х-69;

16 ударных БпЛА типа Shahed.

Еще 24 беспилотника-имитатора разных типов локационно потеряны (без негативных последствий)

Отмечается, что в результате российской атаки попадание баллистики на Сумщине и Киевщине.