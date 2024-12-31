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Главы МИД и Минагрополитики посетили Ливан

Главы МИД и Минагрополитики посетили Ливан
Фото: t.me/Ukraine_MFA

В рамках ближневосточного путешествия министр иностранных дел Андрей Сибига посетил Ливан вместе с министром аграрной политики и продовольствия Виталием Ковалем. Об этом говорится в сообщении МИД, сообщает Левый берег.

В Бейруте глава МИД и члены делегации встретились с ливанскими чиновниками, политическими и религиозными лидерами, провели отдельную встречу с обществом.

"Ключевыми темами переговоров с министром телекоммуникаций Ливана стали кибербезопасность и украинский опыт цифровизации. Стороны договорились развивать партнерство в этих областях", - говорится в сообщении.

Сибига также провел отдельную встречу с украинским обществом. Он поддержал инициативу общества по созданию Украинского культурного центра в Ливане и дал соответствующие поручения для его скорейшего запуска.

"Мы готовы углублять украино-ливанские отношения, развивать политическое и экономическое сотрудничество, укреплять межчеловеческие связи", - заявил Сибига по итогам визита.

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