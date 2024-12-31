Минобороны: В центры рекрутинга ВСУ обратились 32 тысячи украинцев

В центры рекрутинга украинской армии с начала их работы обратились более 32 000 украинцев, из которых 7 198 уже рассматриваются как кандидаты в Сил обороны. Об этом говорится в сообщении Минобороны, сообщает Укринформ.

"В 2024 году с начала работы центров рекрутинга украинской армии к ним обратилось более 32 000 украинцев за консультациями по вступлению на военную службу. Из них 7 198 граждан уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны, проходят этап отбора и оформления документов. На прошлой неделе в центры обратился 901 украинец" , - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в центрах рекрутинга не раздают повестки, а все консультации проводятся с соблюдением условий конфиденциальности.

На сегодняшний день в Украине работает уже 47 рекрутинговых центров украинской армии. Только за последние две недели при содействии Минобороны и местных общин открыто два новых центра – на Волыни и Житомирщине.

По словам заместителя министра обороны Сергея Мельника, в следующем году планируется расширять сеть таких центров, ведь главное их преимущество состоит в том, что они обеспечивают прозрачный и удобный процесс вступления на военную службу.

"У каждого, кто изъявил желание присоединиться к Силам обороны, есть возможность выбрать специальность и место службы, а также получить расширенный пакет льгот и социальных гарантий, которые распространяются даже на членов их семей" , - подчеркнул Мельник.

В Минобороны также сообщили, что наивысшую активность по количеству обращений демонстрируют жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и города Киева. Центры предлагают кандидатам более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, таких как ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и СБУ.