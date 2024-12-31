Шмыгаль: Украина уже производит 96% дронов для фронта

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Возможности украинского оборонно-промышленного комплекса выросли в шесть раз. Почти все дроны для фронта производятся в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"В сегменте дронов отечественная продукция составляет более 96%. Через проект "Армия дронов" закупили более 1,2 млн беспилотников", - сказал он.

Как отметил премьер, на оборону в этом году направили более половины расходов государственного бюджета: "буквально каждую гривну, собранную внутри страны".

По его словам, благодаря инвестициям государства и частного сектора возможности украинского ОПК выросли в шесть раз. В оборонной сфере работают более 800 государственных и частных компаний. Более тысячи образцов оружия и техники допущено к эксплуатации. Из них половина - украинского производства.

"Самоходных артсистем Украина производит больше, чем любая страна свободного мира. Значительно продвинулась ракетная программа. Было создано украинское дальнобойное оружие", - сказал он.

Кроме того, сообщил Шмыгаль, заработала так называемая "датская модель" загрузки украинского ОПК.

"То есть партнеры помогают Украине, закупая оружие для Украины у украинских предприятий. Удалось привлечь почти 1 млрд долларов", - добавил он.

Оружие победы

Напомним, Кабинет министров Украины 20 декабря принял постановление "Некоторые вопросы осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения". Это постановление фактически определяет новый термин "Оружие победы".

По данным Минфина, на обеспечение Сил обороны в 2025 году предусмотрено более 2,2 трлн гривен. Из этой суммы 740 млрд гривен будет направлено на закупку оружия, что полностью покрывает годовую потребность, а почти 50 млрд гривен - на производство и приобретение БПЛА.