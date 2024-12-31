Правительство разрешило временно закрывать ФЛП без доступа к реестрам

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Кабинет министров 31 декабря согласовал временное решение для закрытия ФОП (физическое лицо-предприниматель) в Украине во время технических проблем с Единым государственным реестром, не работающим с 19 декабря из-за российской кибератаки. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции, сообщает Лига.Бизнес.

Для закрытия ФОП нужно подать заявление в бумажной форме в любой налоговый орган независимо от его местонахождения или в электронной форме через портал Дия.

Датой регистрации изменений считается день подачи заявления.

После восстановления доступа к реестру Министерство юстиции обеспечит актуализацию данных с сохранением дат регистрации.

Временно разрешается использование данных из ЕГР, полученных до ограничения доступа, для проверки гражданской правоспособности предпринимателей.

18 декабря пресс-служба аналитического сервиса "Опендатабот" сообщила, что более 22 000 ФОП закрыли бизнес после подписания президентом Зеленским закона о повышении военного сбора. Темпы закрытия в начале декабря выросли в среднем до 1000 в день, хотя обычно ежедневно закрывается около 700 предпринимателей.