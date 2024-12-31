Франция нанесла ракетные удары по позициям ИГИЛ в Сирии

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Во Франции сообщили, что на прошлой неделе нанесли удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.﻿ Об этом написал французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню, сообщает Европейская правда.

"В воскресенье французские ВВС нанесли целевые удары по объектам "Исламского государства" на территории Сирии" , – отметил Лекорню.

Он не привел подробностей относительно ударов, но обнародовал видео того, как французские истребители атакуют цели на территории Сирии.

Напомним, 20 декабря Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о ликвидации лидера "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Юсифа во время авиаудара в Сирии.

Соединенные Штаты также нанесли десятки воздушных ударов по известным им объектам террористической группировки в Сирии 9 декабря.