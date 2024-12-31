В Минэнерго заявили о подключении почти 1000 МВт газовой генерации

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По состоянию на 31 декабря 2024 суммарная мощность подключенных в Украине установок распределенной газовой генерации составила 967 МВт. Из них в этом году ввели в эксплуатацию 835 МВт. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, сообщает Лига.Бизнес.

"До конца отопительного сезона 2024-2025 планируется подключить еще дополнительно около 900 МВт. Часть этих мощностей находится уже на завершающей стадии реализации" , – отмечают в Минэнерго.

В течение отопительного сезона будет доступно и будет использоваться от 0,9 до 1,8 ГВт дополнительной газовой мощности.

По данным операторов сети, часть генерирующих объектов подключена к технологическим электрическим сетям потребителя и используется для покрытия собственных потребностей предприятий и общин.

"Работы по подключению дополнительных генерирующих мощностей продолжаются. Правительство приняло все необходимые решения для максимального упрощения разрешительных процедур и ускорения сроков строительства и подключения" , – сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, В июне президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина планирует построить до 1 ГВт распределенной генерации в 2024 году и еще 4 ГВт в ближайшие годы.

В начале сентября министр энергетики Герман Галущенко говорил, что в Украине уже установлены сотни мегаватт мощностей из анонсированного Зеленским гигаваттом.

В конце декабря глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил в интервью Forbes Ukraine, что в настоящее время установлено около 300 МВт, а реально работает до 150 МВт.