Банки возобновили сокращение неработающих кредитов

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе в течение ноября сократилась на 1 п.п. до 31% по состоянию на 1 декабря 2024 года, что на 6 п.п. ниже показателя в начале года. Об этом говорится в сообщении НБУ, сообщает Лига.Финансы.

Перед этим, на протяжении двух месяцев доля NPL находилась на уровне 32%.

За ноябрь объем проблемных кредитов в банках сократился почти на 1 млрд грн, валовой объем предоставленных банками кредитов вырос на 37,5 млрд грн. За 11 месяцев 2024 года объем NPL в банках сократился на 8 млрд грн, а объем предоставленных банками кредитов вырос на 187 млрд грн.

Доля неработающих кредитов физических лиц на 1 декабря 2024 года составила 17%, бизнеса – 40% (25% без учета долгов экс-владельцев ПриватБанка и старых долгов до кризиса 2014 – 2016 годов).

В НБУ отмечают, что качество кредитного портфеля банков улучшается. В розничном портфеле за последние 12 месяцев миграция гривневых кредитов в третью стадию по МСФО 9 (обесцененные кредиты, по которым вряд ли будет полная выплата) снизилась до 4% (относительно объема кредитов на первой и второй стадиях) и уже достигла довоенного уровня. В корпоративном портфеле за 12 месяцев дефолт объявили около 4% должников, что также сопоставимо с показателями довоенного уровня.

До полномасштабного вторжения России доля NPL в украинских банках стала сокращаться с 2018 года: с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года.