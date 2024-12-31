В ГСЧС опровергли фейк о смерти пса Патрона
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о смерти пса Патрона, которая распространяется в интернете. Об этом говорится в сообщении ГСЧС, сообщает Укринформ.
"В сети распространяется информация о том, что наш четырехлапый друг "ушел за радугу". Предупреждаем, что это фейк!", - подчеркнули в ГСЧС.
"С Патроном все хорошо. Он жив, здоров, продолжает выполнять свои важные задачи и желает всем счастливого Нового года", - заверили спасатели.
Пес Патрон – талисман ГСЧС, получивший большую популярность при полномасштабном российском вторжении в Украину.