РосСМИ: Удар по Льгову в Курской области убил 8 российских военных

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В результате атаки ВСУ на военный объект в городе Льгов Курской области 8 военных погибли на месте, еще 22 ранены, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает российский канал ASTRA.

По данным источников канала, накануне, 30 декабря, Льгов Курской области атаковали как минимум 6 ракет Storm Shadow.

Несколько ракет попали в используемое российскими военнослужащими здание на улице Свердлова, 1. В результате попадания 8 военнослужащих погибли на месте, еще 22 попали в больницу.

В сети публикуют кадры, как утверждается, с места атаки. "Ничего не видно, но жесть, короче. Пожар начался. Ребята все в бункере, многие люди", - рассказал один из очевидцев.

В бункер- штаб управления орков в городе Льгов (Курская область) что-то прилетело.

"Ребята все в бункере. Много человек", — комментирует очевидец на видео. @nevzorovtv pic.twitter.com/VITkYF108J — Igor (@ikinas2) December 30, 2024

Также российские СМИ сообщают, что первая ракета прилетела в расположение войск. После этого военные начали срочно спускаться в подземный бункер, однако прилетели еще ракеты, вход засыпал и начался пожар. Многие задохнулись или сгорели заживо.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на 25 декабря ударили по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты в Льгове Курской области

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, в результате удара враг понес потери среди офицерского состава.