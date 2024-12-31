Кабмин изменил правила пересечения границы для мужчин от 18 до 25 лет

Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в правила пересечения государственной границы мужчинами от 18 до 25 лет во время действия военного положения. Об этом написал постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Укринформ.

Предусмотрено, что в случае введения на территории Украины военного положения пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах или разведывательном органе министерства обороны, которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой военной службы), осуществляют уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия: справки, выданной командиром воинской части (руководителем районного (объединенного районного), городского (районного в городах, объединенного городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки), руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Минобороны, с указанием сведений о заключении такого контракта.

Согласно изменениям, пропуск через государственную границу также осуществляется при наличии военно-учетного документа.