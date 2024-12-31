Словакия признала отсутствие дефицита газа после прекращения транзита через Украину

Прекращение транзита российского газа через территорию Украины не вызовет дефицита газа в Словакии. Однако страна потеряет деньги, которые она зарабатывала за счет Москвы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает министерство экономики Словакии.

"Словакия технически хорошо подготовлена к прекращению поставок газа из России через Украину", - говорится в сообщении.

В частности, государственная компания SPP хранит в подземных резервуарах на 20% больше газа, чем год назад. Кроме того, законтрактованные компанией SPP резервуары заполнены практически на 100% даже в конце декабря, что нетипично для этого периода.

SPP имеет диверсифицированный портфель поставок газа от пяти других крупных международных поставщиков энергии, таких как BP, Exxon Mobil, Shell, RWE или ENI. В то же время Словакия имеет газопроводное соединение с каждой из соседних стран. Таким образом, природный газ можно транспортировать в любом направлении, сообщили в министерстве экономики Словакии.

Таким образом, прекращение транзита российского газа с востока будет иметь в основном финансовые последствия для Словакии. Газовые компании Словакии заплатят примерно на 177 млн евро больше в виде платы за транзит газа, который пойдет с запада, а не с востока, заявили в министерстве.

"Словакия потеряет еще десятки миллионов евро, перестав взимать плату за транзит газа в третьи страны", - добавили в министерстве экономики Словакии.

Напомним, транзитный газовый контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" заканчивается 1 января 2025 года. Украина перекроет газ в семь утра, лишив Москву примерно 5-7 млрд долларов доходов в год.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает прекратить поставки электроэнергии в Украину в связи с тем, что Киев не планирует продлевать контракт с Москвой. Однако Польша уже заявила, что готова увеличить поставки электроэнергии Киеву, из-за чего Словакия потеряет доходы и от этого бизнеса.