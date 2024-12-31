В ЦНАПах можно будет одновременно оформить внутренний и загранпаспорт

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В ЦНАПах будет доступно одновременное оформление заграничного и внутреннего паспортов, сообщает Левый берег.

Как информирует МВД, сегодня, 31 декабря, Кабмин принял проект распоряжения, предусматривающий изменения в перечень административных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и ЦНАП.

Проектом распоряжения предлагают внести изменения в перечень административных услуг органов исполнительной власти и услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в порядке выполнения делегированных полномочий, обязательных для предоставления через ЦНАП административной услугой "Одновременное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного) обмен. паспорта гражданина Украины и паспорта/паспорта гражданина Украины для выезда за границу".