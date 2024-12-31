В ГУР хотят чаще сбивать морскими беспилотниками воздушные цели

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

После первого в истории поражения морским дроном Magura V5 российских вертолетов в небе над Черным морем Главное управление разведки Минобороны нацелено на то, чтобы продолжать подобные атаки. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает Лига.net.

Отвечая на вопрос, планирует ли военная разведка масштабировать возможность сбивать российские воздушные цели "Магурами", Юсов лаконично ответил: "Планирует".

Как известно, 31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР Group 13 в районе мыса Тарханкут с помощью Magura V5, впервые оснащенного ракетами Р-73 SeeDragon, уничтожили один Ми-8 и подбили второй.

Позднее разведчики обнародовали радиоперехват с подбитого вертолета, в котором пилот панически объяснял характер и последствия огневого поражения борта.