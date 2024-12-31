Буданов заявил об огромной проблеме для ВСУ из-за российских дронов

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Украина все еще опережает Россию в контексте войны дронов. Но сейчас россияне массово используют FPV-дроны с кабелем, что создает огромную проблему, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфир телемарафона.

"В войне дронов все же мы все еще побеждаем, но россияне массово пошли на использование дронов с кабелем. Это то, что называют оптоволокном. Да, это огромная сейчас для нас проблема", - подчеркнул Буданов.

Он объяснил, что такие FPV-дроны россиян невозможно остановить при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Это такое ноу-хау и тренд этого года", - добавил начальник ГУР.

По словам Буданова, в следующем году планируется работа над тем, чтобы найти технологическое решение для противодействия огромному количеству таких беспилотников.

Производство дронов в Украине

Напомним, в этом году Украина продолжала наращивать производство беспилотников. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в сегменте беспилотников украинская продукция составляет почти 96%.

Также, как подчеркнул глава украинского правительства, Украина производит самое большое количество самоходной артиллерии среди всех стран свободного мира.

При этом недавно Forbes обратило внимание, что украинские защитники начали устанавливать на беспилотники дробовики, чтобы сбивать вражеские беспилотники.