Украина и Ливан наростят сотрудничество в сфере кибербезопасности

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетил Ливан. Во время его визита был проведен ряд встреч. Со ссылкой на пресс-службу МИД, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

В частности, в Бейруте глава МИД и члены делегации встретились с ливанскими чиновниками политическими и религиозными лидерами.

Сибига провел встречу с министром телекоммуникаций Ливана. Они обсудили кибербезопасность и украинский опыт цифровизации. Также Украина и Ливан договорились развивать партнерство в этих областях.

Также глава МИД провел отдельную встречу с маронитским патриархом Антиохии, главой Маронитской церкви Бешаром Бутросом Раи. Сибига рассказал о тяжелой ситуации в Украине и постоянных российских обстрелах. Он выразил благодарность патриарху за постоянное внимание к украинскому народу и молитвы за восстановление справедливого мира.

Позже Сибига встретился с главой христианской партии "Ливанские силы", доктором Самиром Джаджей. Они обсудили совместное противодействие российскому и иранскому режимам.

Андрей Сибига анонсировал существенное упрощение доступа к консульским услугам в рамках внедрения системы "е-Консул" и сообщил о воплощении новой политики в отношении украинцев за рубежом, которая призвана продемонстрировать заботу государства и сохранить связи общин за рубежом с Украиной.

Украина и Ливан установили дипломатические отношения 8 декабря 1993 года. Сотрудничество между странами охватывает политическую, экономическую и культурную сферы. Украина экспортирует в Ливан агропромышленную продукцию, в частности зерновые, что является важным элементом продовольственной безопасности Ливана. Ливан, в свою очередь, поставляет в Украину фрукты, текстиль и изделия из камня.

Важным аспектом сотрудничества является гуманитарная сфера, в частности образование. Ежегодно украинские университеты принимают ливанских студентов, а ливанские образовательные учреждения обучают украинских граждан арабскому языку и культуре. Кроме того, в Ливане действует украинская община, которая способствует укреплению культурных связей между народами. Несмотря на вызовы, обусловленные региональными конфликтами, Украина и Ливан продолжают развивать дружеские отношения

Напомним, летом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина одна из первых стран в мире эвакуировала своих граждан из Ливана.

В частности, 4 сентября Украина эвакуировала из Ливана 25 граждан Украины - 14 женщин и 11 детей. Эвакуацию организовали и провели ГУР Минобороны и Министерство иностранных дел Украины.