Шмыгаль рассказал об итогах года по евроинтеграции Украины
В этом году начались предвступительные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Зеркало недели.
Он также рассказал, что о скрининге украинского законодательства на соответствие европейскому праву.
«Начались предвступительные переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Стартовал внешний скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому праву. По первому переговорному кластеру он уже завершен», – отметил Шмыгаль.
По его словам, Украина в свою очередь создала действенную архитектурную переговорный процесс. Также были подготовлены проекты дорожных карт, предусмотренных Переговорной рамкой.
«Готовы оперативно выполнить всю «домашнюю работу», чтобы государства-члены ЕС могли принять политическое решение как можно быстрее», - добавил премьер-министр.