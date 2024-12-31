Шмыгаль рассказал об итогах года по евроинтеграции Украины

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В этом году начались предвступительные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Зеркало недели.

Он также рассказал, что о скрининге украинского законодательства на соответствие европейскому праву.

«Начались предвступительные переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Стартовал внешний скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому праву. По первому переговорному кластеру он уже завершен» , – отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина в свою очередь создала действенную архитектурную переговорный процесс. Также были подготовлены проекты дорожных карт, предусмотренных Переговорной рамкой.