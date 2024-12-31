В 2024 году в общий фонд госбюджета поступило 2,2 трлн грн - Минфин

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В течение 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило около 2,2 трлн грн налогов, сборов и обязательных платежей. Как информирует Минфин, таковы данные по состоянию на 30 декабря, сообщает Левый берег.

Поступления платежей от Государственной налоговой службы составляли более 1 трлн грн.

270,8 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

267,8 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 425,0 млрд, возмещено – 157,2 млрд грн);

233,6 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;

133,5 млрд грн – акцизный налог;

51,8 млрд грн – рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме около 0,6 трлн гривен.

В течение 2024 года в бюджет поступило международное пособие (грантов) на 453,6 млрд грн.

В целом по итогам 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило более 3,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, 546,1 млрд грн поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.