В 2024 году в общий фонд госбюджета поступило 2,2 трлн грн - Минфин
В течение 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило около 2,2 трлн грн налогов, сборов и обязательных платежей. Как информирует Минфин, таковы данные по состоянию на 30 декабря, сообщает Левый берег.
Поступления платежей от Государственной налоговой службы составляли более 1 трлн грн.
- 270,8 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
- 267,8 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 425,0 млрд, возмещено – 157,2 млрд грн);
- 233,6 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 133,5 млрд грн – акцизный налог;
- 51,8 млрд грн – рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме около 0,6 трлн гривен.
В течение 2024 года в бюджет поступило международное пособие (грантов) на 453,6 млрд грн.
В целом по итогам 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило более 3,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, 546,1 млрд грн поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
- В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов в Украине.
- Перед этим Верховная Рада приняла повышение налогов. В частности говорилось о том, что с 1 января 2025 года военный сбор на другие доходы граждан (кроме зарплат) увеличится с 1,5% до 5%.