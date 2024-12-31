В Воздушных силах сообщили, сколько за год ПВО сбила ракет, самолетов и БПЛА

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Воздушные силы ВСУ написали итоги работы в 2024 году: сбито более 1300 ракет различных типов, 11200 ударных беспилотников и 40 российских самолетов.﻿﻿ Со ссылкой на Воздушные силы, сообщает Украинская правда.

"В 2024 году противовоздушной обороной уничтожено более 1300 ракет различных типов, 11200 ударных беспилотников, 3200 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. В этом году противовоздушной обороной Украины сбито 40 самолетов и 6 вертолетов противника. Авиация Воздушных Сил в течение года выполнила более 20 000 самолетовылетов, почти 9000 из них - на боевое применение западных средств поражения!" , - сообщили военные.

По словам ВС, в 2024-м враг применил по объектам критической инфраструктуры Украины значительно больше ракет и ударных БПЛА, чем в прошлом году. Появилось большое количество беспилотников, имитирующих настоящие "Шахеды".

Таким образом враг пытается перегрузить ПВО.

Кроме того, вражеские самолеты запустили по прифронтовым территориям десятки тысяч управляемых авиабомб, стирая с лица земли украинские прифронтовые города и села.

В течение этого года РФ нарастила как производство, так и применение по Украине баллистических ракет, включая северокорейские KN-23.