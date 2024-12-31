Зеленский подписал закон о праве на отсрочку гражданским, вернувшимся из плена

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Президент Владимир Зеленский подписал закон №12104, предусматривающий возможность предоставления отсрочки от мобилизации гражданским, освобожденным из российского плена. Об этом говорится в карточке документа, сообщает Лига.net.

20 ноября закон был передан на подпись президенту, а 31 декабря он был возвращен с подписью Зеленского.

Закон предусматривает освобождение от мобилизации тех, кто был лишен личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины. Они могут быть призваны на службу только по своему желанию.