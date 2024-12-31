Украина в этом году вернула из плена РФ на 356 человек больше, чем в прошлом

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В 2024 году Украине удалось вернуть из российского плена на 356 человек больше, чем в 2023-м. Об этом заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Лига.net.

"В уходящем году мы смогли обеспечить проведение 11 обменов и вернули на 356 человек больше, чем в 2023 году. Поэтому мы радуемся, что 1358 наших людей были спасены, но одновременно и печалимся, потому что значительно больше наших земляков до сих пор находится в русском вражеской неволе" , – говорится в сообщении.

30 декабря из российского плена удалось вернуть 189 человек – 187 военных и двух гражданских. Из них 11 – бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов".