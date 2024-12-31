Польша продолжит военную помощь Украине, но она должна увеличить армию – дипломат

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее четко сказал, что речь о миротворческом контингенте в Украине может идти только тогда, когда станет ясно – война завершается. Со ссылкой на комментарий временного поверенного в делах Польши в Украине Петра Лукасевича, сообщает Зеркало недели.

«Война продолжается, как мы видим, в Киеве, Харькове, Львове, Сумах… Но Украина должна выиграть эту войну. И наша задача сделать для этого все возможное. Поэтому Польша и дальше будет поставлять оружие, военное оборудование. Все, что необходимо для борьбы» , – отметил Лукасевич.

В свою очередь, Украина, по словам дипломата, должна позаботиться о том, чтобы «увеличить число своих военных, увеличить количество тех людей, которые смогут просто выпереть россиян с украинской территории».