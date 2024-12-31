Правительство РФ лишило заключенных выплат за военные контракты

Правительство России изменило порядок выплат для граждан, подписавших контракт с министерством обороны для участия в войне в Украине. Теперь такие единовременные выплаты больше не предоставляются лицам, заключившим контракт, находясь в тюрьмах или колониях. Об этом пишут росСМИ, сообщает Корреспондент.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 28 декабря, которое было опубликовано на портале правовых актов 30 декабря и вступит в силу 1 января 2025 года.

Возможность заключить военный контракт и избежать уголовной ответственности для лиц, находящихся в тюрьмах, была введена в 2023 году. В марте 2024 года госдума РФ приняла закон, разрешающий освобождать от ответственности лиц, подозреваемых, обвиняемых или осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.