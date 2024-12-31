Буданов оценил возможности России продолжать войну

Россия способна еще продолжать войну против Украины в тех масштабах, как это происходит сейчас. В то же время, уже в 2025 году экономика страны-агрессора подойдет к опасной отметке. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

"К сожалению, способна (вести войну против Украины – ред.). В тех объемах, которые есть сейчас, она способна. Экономика РФ медленно регрессирует. Все наблюдают падение ее. Но, как я и говорил ранее, в 2025 году мы точно будем наблюдать подходы российской экономики и финансового сектора к опасной отметке" , - заявил Буданов.

При этом он констатировал, что это не приведет к разрушению России.