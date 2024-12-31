Зеленский назначил нового главу Киевской ГВА
Президент Владимир Зеленский 31 декабря уволил главу Киевской городской военной администрации Сергея Попка и назначил вместо него нового главу – Тимура Ткаченко. Об этом говорится в двух указах, опубликованных на сайте президента, сообщает Левый берег.
"Согласно статье 4 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» назначить Ткаченко Тимура Фируддиновича начальником Киевской городской военной администрации", – говорится в указе.
Тимур Ткаченко с сентября являлся заместителем министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, а до того, с 2023 – заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
С 2021 года Ткаченко возглавлял департамент благоустройства КГГА.
Движение Честно указывало на бизнес-связь Алексея Кулебы и Ткаченко: он имел долю в фирмах ООО "Аспер эстэйт", бенефициаром которой был Кулеба.
Связан Ткаченко был и с партией Виталия Кличко, возглавляющего КГГА, а также с тогдашним "Блоком Петра Порошенко".
Как известно, после начала полномасштабной войны в Киеве, кроме гражданской администрации КГГА, возглавляемой Кличко, была создана еще городская военная администрация (КМВА). Сначала ее возглавлял Николай Жирнов, а затем Сергей Попко. Оба руководителя имели звание генералов.