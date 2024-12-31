Зеленский назначил нового главу Киевской МВА

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Президент Владимир Зеленский 31 декабря уволил главу Киевской городской военной администрации Сергея Попка и назначил вместо него нового главу – Тимура Ткаченко. Об этом говорится в двух указах, опубликованных на сайте президента, сообщает Левый берег.

"Согласно статье 4 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» назначить Ткаченко Тимура Фируддиновича начальником Киевской городской военной администрации" , – говорится в указе.

Тимур Ткаченко с сентября являлся заместителем министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, а до того, с 2023 – заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

С 2021 года Ткаченко возглавлял департамент благоустройства КГГА.

Движение Честно указывало на бизнес-связь Алексея Кулебы и Ткаченко: он имел долю в фирмах ООО "Аспер эстэйт", бенефициаром которой был Кулеба.

Связан Ткаченко был и с партией Виталия Кличко, возглавляющего КГГА, а также с тогдашним "Блоком Петра Порошенко".