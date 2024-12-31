В Минобороны рассказали о достижениях за год в сфере вооружения

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Министерство обороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 1300 образцов вооружения и военной техники. Из них почти 75% это техника отечественного производства.﻿ Со ссылкой на Министерство обороны, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Этот показатель свидетельствует о высокой эффективности украинских оборонных предприятий, которые в условиях войны не только обеспечивают потребности фронта, но и демонстрируют конкурентоспособность на международном уровне" , - рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

По его словам, больше всего новинок в этом году среди беспилотных авиационных комплексов - кодифицировано 251 образец. Также речь идет о 169 образцах боеприпасов, 153 образцах средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР). Также было зарегистрировано 108 образцов инженерных средств, 97 средств связи и 57 наземных ракетных комплексов.

Заместитель министра отметил, что этот результат стал возможными благодаря тесному сотрудничеству Министерства обороны с украинскими производителями и международными партнерами.

Напомним, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Это бронемашина отечественного производства, которая выполняет широкий спектр задач.