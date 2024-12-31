Зеленский провел Ставку касательно защиты от российских ракет и бомб

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Президент Владимир Зеленский после второго заседания технологической ставки заявил, что уже есть некоторые системные решения для защиты от российских ракет и бомб. Со ссылкой на главу Украинского государства в соцсетях, сообщает Укринформ.

«Завершаем год заседанием технологической ставки. Это уже вторая встреча в таком формате. Чиновники, другие руководители государственных институций, военное командование плюс производители. Были руководители и генеральные конструкторы наших оборонных предприятий – и частных и государственных. Первая технологическая ставка была посвящена ПВО. Сейчас уже были отчеты о первых решениях. Как можно увеличить способность нашей защиты неба. И то, как можно увеличить необходимые для этого производства в Украине» , – рассказал Зеленский.

Он отметил, что важной задачей является усиление мобильных огневых групп.

«В дальнейшем усиливаем наши мобильные огневые группы. Уже есть некие системные решения для защиты от российских ракет и бомб. Сосредотачиваемся именно на внутренних промышленных возможностях. Главное – именно наше производство, наша внутренняя промышленная сила, дающая большую силу обороне. И после войны это обеспечит нам рост украинского экспорта: украинское оружие, наш опыт защиты своего государства обязательно поможет партнерам» , - отметил президент.

Как сообщалось, во время представления внутреннего Плана устойчивости Украины в Верховной Раде Владимир Зеленский заявил, что с декабря на Украине начнутся регулярные заседания Технологической ставки, направленные на обеспечение бесперебойной работы отечественного ОПК.