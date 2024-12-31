Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы в Смоленской области

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Силы обороны Украины поразили еще одну нефтебазу российских оккупантов. По данным Генштаба, сегодня ночью подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем ВС Украины и другими составляющими Сил обороны нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области, сообщает Левый берег.

На объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар, наблюдается сильное задымление. По имеющейся информации, загорелись резервуары с нефтепродуктами. Известно, что россияне использовали эту базу, в том числе и для обеспечения оккупационной армии.

"Дополнительная информация о результатах боевой работы уточняется. Поражение важных объектов врага будет продолжаться до прекращения российской федерацией вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует..." , - отметили в Генштабе.

Ранее россияне писали о том, что нефтебазу атаковали беспилотники, и работала противовоздушная оборона. Предварительно обломки одного из ударных дронов упали на территории нефтебазы. В результате этого произошел разлив топлива и занялись горюче-смазочные материалы.