Зеленский сменил начальника Департамента контрразведки СБУ

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Андрей Тупиков стал новым начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

“Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины” , - сказано в указе.

Стоит заметить, что Андрей Тупиков является майором Министерства внутренних дел Украины.

Также 13 августа 2015 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей, он был награжден орденом Даниила Галицкого.