В Минэнерго сомневаются в выполнении угроз Фицо по поводу импорта электроэнергии

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко скептически оценивает намерения словацкого премьера Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии в Киев из-за отказа продолжить соглашение о транзите газа с Россией. Об этом Галущенко сказал в интервью порталу Politico, сообщает Европейская правда.

Украинский министр считает, что Словакия не пойдет на прекращение экспорта электроэнергии в Украину, поскольку этот шаг будет "абсолютно противоречить" правилам ЕС.

По словам Галущенко, прекращение продажи электроэнергии Украине лишь нанесет Словакии еще больший финансовый удар.

"Мы не говорим о какой-то бесплатной электроэнергии или поставки – мы говорим об электроэнергии, за которую мы платим" , – подчеркнул он, добавив, что потери Словакии составят „сотни миллионов долларов" в год.

Кроме того, утверждает глава Минэнерго, Украина может заменить потерянную электроэнергию импортом из Румынии и Польши.

Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.

На этом фоне Роберт Фицо совершил скандальный визит в Россию, где встретился с главой государства-агрессора Владимиром Путиным. Также он начал угрожать прекратить поставки электроэнергии в Украину.