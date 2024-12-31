Буданов прогнозирует "много хороших событий" для Украины в 2025 году
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что в 2025 году украинцы увидят «много хороших событий», сообщает Укринформ.
«Меня спрашивали, какие ожидания от 2024 года. Я тогда совершенно честно сказал, что, к сожалению, 2024 год не будет хорошим для нас, будет очень тяжелым. Если сформулировать также вопросы относительно 2025-го, то у меня здесь гораздо больше оптимизма», - отметил Буданов в телеэфире.
По его мнению, 2025 год будет точно лучше этого года.
«Для этого есть конкретные причины. Я надеюсь, мы в 2025-м увидим очень много хороших событий, которые в конце концов принесут нам всем то, что мы все ждем», - сказал Буданов.