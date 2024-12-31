Буданов прогнозирует "много хороших событий" для Украины в 2025 году

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что в 2025 году украинцы увидят «много хороших событий», сообщает Укринформ.

«Меня спрашивали, какие ожидания от 2024 года. Я тогда совершенно честно сказал, что, к сожалению, 2024 год не будет хорошим для нас, будет очень тяжелым. Если сформулировать также вопросы относительно 2025-го, то у меня здесь гораздо больше оптимизма» , - отметил Буданов в телеэфире.

По его мнению, 2025 год будет точно лучше этого года.