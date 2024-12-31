В НКРЭКУ заверили, что повышения цены на газ не планируется

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Нацкомиссия по энергетике уверяет, что в настоящее время никаких изменений тарифов на газ для бытовых потребителей не планируется. Со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ, сообщает Деловая столица.

"Внимание! В СМИ распространяется ложная информация. Никаких изменений тарифов на газ для населения не предусматривается" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что действующий тариф на газ для населения остается неизменным. Решение НКРЭКУ об утверждении новых тарифов на транспортировку газа не коснется бытовых потребителей.

30.12.2024 года НКРЭКУ приняла новые тарифы на услуги транспортировки природного газа для ООО "Оператор ГТС Украины". Эти тарифы учитывают прекращение транзита российского газа через территорию Украины, которое планируется с 1 января 2025 года.

Также неизменной остается стоимость распределения газа, добавляет регулятор.

Мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, действующий с 2022 года, остается в силе. Соответственно стоимость горячей воды и отопления не изменится, уверяют в НКРЭКУ.

Напомним, с 1 января 2025 года тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей возрастут в четыре раза. Такое решение на заседании 30 декабря приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики в связи с прекращением транзита российского газа