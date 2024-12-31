Украине за год удалось вернуть почти 450 детей
С начала 2024-го на подконтрольную Украине территорию вернули уже 449 детей. Со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака, сообщает Левый берег.
«Среди них - пятеро, которые недавно вместе с мамами вырвались с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA», - сообщил Ермак.
Он рассказал о Матвее, которому едва исполнилось полгода и который видел, как оккупанты четыре раза похищали его маму и пытали. Также о 15-летнем Трофиме, который потерял папу и остался без мамы. Парню угрожали армейской повесткой, чтобы заставить его служить в рядах России.
«Спасибо партнерам из Save Ukraine, которые организовали спасательную миссию для этих семей. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Продолжаем и в дальнейшем выполнять задание Президента - вернуть каждого украинского ребенка», - добавил политик.