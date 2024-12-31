Close button
Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!Межбанк от 1055 грн. в месяц
Версия PRO от 114 грн. в месяц
Купить доступ Вход

Россияне ударили ракетой по Одесской области, есть раненый

Россияне ударили ракетой по Одесской области, есть раненый
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Днем 31 декабря российские войска нанесли удар крылатой ракетой по Белгород-Днестровскому району Одесской области, пострадал мужчина.﻿﻿ Об этом заявил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Украинская правда.

"Днем российские террористы атаковали крылатой ракетой Белгород-Днестровский район. В результате вражеского обстрела повреждено административное здание агрофирмы.
Пострадал 29-летний мужчина. Сейчас раненый в состоянии средней степени тяжести в больнице, наши врачи оказывают ему всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Кипер добавил, что правоохранители задокументировали очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Новости

Популярные темы форума

analytics