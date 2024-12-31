Россияне ударили ракетой по Одесской области, есть раненый
Днем 31 декабря российские войска нанесли удар крылатой ракетой по Белгород-Днестровскому району Одесской области, пострадал мужчина. Об этом заявил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Украинская правда.
"Днем российские террористы атаковали крылатой ракетой Белгород-Днестровский район. В результате вражеского обстрела повреждено административное здание агрофирмы.
Пострадал 29-летний мужчина. Сейчас раненый в состоянии средней степени тяжести в больнице, наши врачи оказывают ему всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Кипер добавил, что правоохранители задокументировали очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.