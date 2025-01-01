РФ в 2024 году оккупировала 4 168 кв. км территории ценой 420 тысяч военных – ISW

Российские войска потеряли более 420 тысяч солдат продвигаясь по территории Украины и в Курской области в 2024 году. При этом они получили лишь 4 168 квадратных километров территории, которая в основном состоит из полей и небольших населенных пунктов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

По данным Института изучения войны, в 2024 году российские войска теряли в среднем 102 военнослужащих на каждый квадратный километр захваченной территории. Наибольшее продвижение россиян произошло в период с сентября по ноябрь 2024 года, когда Россия получила 56,5% своих территориальных приобретений, потратив на это примерно 125 800 военных.

"Российское военное командование, вероятно, допустило рекордные потери личного состава с сентября по ноябрь 2024 года, стремясь захватить как можно больше территорий. Однако остается непонятным, будет ли российское военное командование продолжать мириться с такими потерями, если темпы продвижения российских войск будут снижаться, ведь оккупационные войска продолжают наступать на населенные пункты, которые лучше защищены, например, на Покровск" , – говорится в отчете.

В декабре 2024 года российское наступление замедлилось. Геолокационные данные показывают, что российские войска получили лишь 593 квадратных километра, что составляет 18,1 квадратного километра в день. В то же время ежедневные потери российских войск остались высокими, со средним показателем 1 585 человек в сутки, что стало четвертым историческим максимумом для России.

"Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 24 декабря, что 440 тысяч новобранцев в 2024 году подписали контракты на военную службу с Министерством обороны России, что свидетельствует о том, что Россия, вероятно, набирает ровно столько военнослужащих, чтобы заменить недавние высокие показатели потерь друг к другу" , – добавили в ISW.

Ключевые выводы отчета за 31 декабря: