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ООН: В Украине за три месяца войны погибло 574 гражданских

ООН: В Украине за три месяца войны погибло 574 гражданских
Фото: ГСЧС

С сентября по ноябрь 2024 года в результате российских атак зафиксировано 574 погибших и 3 082 раненых среди гражданского населения в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

По данным миссии, в сентябре количество гражданских жертв достигло самого высокого уровня с июля 2022 года. Это связано с усилением российских атак в Донецкой области и применением управляемых авиационных бомб и ударных дронов.

93% жертв ООН зафиксировало на территории, подконтрольной правительству Украины, в частности, в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, где интенсивность боевых действий остается самой высокой".

"Каждая гибель – это трагедия, которая демонстрирует ужасную цену этой войны для Украины. Эти цифры являются свидетельством непрекращающихся человеческих страданий", – подчеркнула глава Мониторинговой миссии Даниэль Белль.

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