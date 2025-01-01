ООН: В Украине за три месяца войны погибло 574 гражданских
С сентября по ноябрь 2024 года в результате российских атак зафиксировано 574 погибших и 3 082 раненых среди гражданского населения в Украине, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
По данным миссии, в сентябре количество гражданских жертв достигло самого высокого уровня с июля 2022 года. Это связано с усилением российских атак в Донецкой области и применением управляемых авиационных бомб и ударных дронов.
93% жертв ООН зафиксировало на территории, подконтрольной правительству Украины, в частности, в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, где интенсивность боевых действий остается самой высокой".
"Каждая гибель – это трагедия, которая демонстрирует ужасную цену этой войны для Украины. Эти цифры являются свидетельством непрекращающихся человеческих страданий", – подчеркнула глава Мониторинговой миссии Даниэль Белль.