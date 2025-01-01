Курс валют НБУ на 1 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 1 января 2025 года
Курс доллара, по сравнению с 31 декабря, снизился на 1 коп до 42.0295 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 43.6855 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 27 коп до 52.6777 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 13 коп до 46.4081 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 8 коп до 10.2180 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|42.029500
|EUR
|Евро
|43.685500
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.677700
|CHF
|Швейцарский франк
|46.408100
|PLN
|Польский злотый
|10.218000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.