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Курс валют НБУ на 1 января

Курс валют НБУ на 1 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 1 января 2025 года

Курс доллара, по сравнению с 31 декабря, снизился на 1 коп до 42.0295 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 43.6855 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 27 коп до 52.6777 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 13 коп до 46.4081 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 8 коп до 10.2180 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 42.029500 --0.0095
EUR Евро 43.685500 --0.2411
GBP Фунт стерлингов 52.677700 --0.2683
CHF Швейцарский франк 46.408100 --0.1338
PLN Польский злотый 10.218000 --0.0786

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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