Курс валют НБУ на 1 января

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 1 января 2025 года

Курс доллара, по сравнению с 31 декабря, снизился на 1 коп до 42.0295 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 43.6855 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 27 коп до 52.6777 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 13 коп до 46.4081 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 8 коп до 10.2180 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 42.029 500 EUR Евро 43.685 500 GBP Фунт стерлингов 52.677 700 CHF Швейцарский франк 46.408 100 PLN Польский злотый 10.218 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.